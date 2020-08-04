Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 10,29 11,41 -9,82 Torunlar GMYO 3,93 4,35 -9,66 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|10,29
|11,41
|-9,82
|Torunlar GMYO
|3,93
|4,35
|-9,66
|Bim Mağazalar
|64,75
|71,45
|-9,38
|Alarko GMYO
|15,04
|16,58
|-9,29
|Çemtaş
|10,94
|12,05
|-9,21
|Ege Endüstri
|662,00
|728,90
|-9,18
|Çimsa
|10,59
|11,62
|-8,86
|Akçansa
|11,65
|12,78
|-8,84
|Netaş Telekomünikasyon
|15,16
|16,63
|-8,84
|Aksa Enerji
|5,03
|5,48
|-8,21
|MLP Sağlık
|15,99
|17,41
|-8,16
|Brisa
|10,45
|11,37
|-8,09
|Klimasan Klima
|14,54
|15,82
|-8,09
|Güneş Sigorta
|5,75
|6,25
|-8,00
|Özak GMYO
|4,26
|4,63
|-7,99
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,28
|7,90
|-7,85
|Gözde Girişim
|5,20
|5,63
|-7,64
|Net Holding
|2,33
|2,52
|-7,54
|Eczacıbaşı İlaç
|5,85
|6,31
|-7,29
|Kartonsan
|627,50
|675,90
|-7,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 06:41
Kaynak: AA
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