Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karel Elektronik 17,78 19,14 -7,11 Aksa Enerji 4,74 5,03 -5,77 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karel Elektronik
|17,78
|19,14
|-7,11
| Aksa Enerji
|4,74
|5,03
|-5,77
|Arçelik
|22,40
|23,26
|-3,70
|Ülker Bisküvi
|24,20
|25,08
|-3,51
| Ford Otosan
|78,85
|81,70
|-3,49
|Good-Year
|5,01
|5,18
|-3,28
| Sasa Polyester
|12,60
|13,02
|-3,23
|Gözde Girişim
|5,04
|5,20
|-3,08
|Türk Traktör
|101,60
|104,60
|-2,87
|Halk GMYO
|2,40
|2,47
|-2,83
|Kartonsan
|610,00
|627,50
|-2,79
| Tofaş Oto Fabrikası
|24,06
|24,74
|-2,75
|Vestel
|16,39
|16,80
|-2,44
|ASELSAN
|16,84
|17,26
|-2,43
|Borusan Mannesmann
|12,67
|12,97
|-2,31
| Coca Cola İçecek
|40,96
|41,82
|-2,06
|Çemtaş
|10,72
|10,94
|-2,01
|Bizim Mağazaları
|15,56
|15,87
|-1,95
|Bim Mağazalar
|63,50
|64,75
|-1,93
|Şok Marketler
|12,25
|12,49
|-1,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 06:37
Kaynak: AA
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