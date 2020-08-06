Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 10,35 11,50 -10,00 Kartonsan 549,00 610,00 -10,00 Sasa Polyester 11,34 12,60 -10,00 Albaraka Türk 1,35 1,50 -10,00 Halk GMYO 2,16 2,40 -10,00 Klimasan Klima 12,97 14,41 -9,99 Bizim Mağazaları 14,01 15,56 -9,96 Karel Elektronik 16,01 17,78 -9,96 Yataş 7,78 8,64 -9,95 Borusan Mannesmann 11,41 12,67 -9,94 Global Yatırım Holding 4,08 4,53 -9,93 Netaş Telekomünikasyon 13,42 14,90 -9,93 İş Finansal Kiralama 3,45 3,83 -9,92 Gözde Girişim 4,54 5,04 -9,92 Net Holding 2,09 2,32 -9,91 İş GMYO 1,73 1,92 -9,90 Güneş Sigorta 5,12 5,68 -9,86 Torunlar GMYO 3,66 4,06 -9,85 Ege Endüstri 625,40 693,50 -9,82 Şekerbank 1,29 1,43 -9,79

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)