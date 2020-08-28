Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,66 3,82 -4,19 Çemtaş 10,95 11,38 -3,78 Ege Endüstri 739,30 765,10 -3,37 Özak GMYO 3,85 3,95 -2,53 Bursa Çimento 5,44 5,58 -2,51 Tümosan Motor ve Traktör 7,74 7,93 -2,40 Koç Holding 15,46 15,82 -2,28 Koza Altın 78,75 80,50 -2,17 Emlak Konut GMYO 1,83 1,87 -2,14 Sasa Polyester 15,64 15,98 -2,13 Güneş Sigorta 6,45 6,59 -2,12 Yapı ve Kredi Bankası 2,05 2,09 -1,91 Sabancı Holding 7,90 8,05 -1,86 Mavi Giyim 38,10 38,82 -1,85 Bim Mağazalar 69,80 71,10 -1,83 Arçelik 21,62 22,02 -1,82 Koza Madencilik 12,99 13,23 -1,81 T.S.K.B. 1,10 1,12 -1,79 MLP Sağlık 15,17 15,43 -1,69 İş Finansal Kiralama 3,83 3,89 -1,54

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)