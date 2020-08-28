Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Torunlar GMYO 3,66 3,82 -4,19 Çemtaş 10,95 11,38 -3,78 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,66
|3,82
|-4,19
|Çemtaş
|10,95
|11,38
|-3,78
| Ege Endüstri
|739,30
|765,10
|-3,37
|Özak GMYO
|3,85
|3,95
|-2,53
| Bursa Çimento
|5,44
|5,58
|-2,51
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,74
|7,93
|-2,40
|Koç Holding
|15,46
|15,82
|-2,28
| Koza Altın
|78,75
|80,50
|-2,17
|Emlak Konut GMYO
|1,83
|1,87
|-2,14
| Sasa Polyester
|15,64
|15,98
|-2,13
|Güneş Sigorta
|6,45
|6,59
|-2,12
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,05
|2,09
|-1,91
|Sabancı Holding
|7,90
|8,05
|-1,86
|Mavi Giyim
|38,10
|38,82
|-1,85
|Bim Mağazalar
|69,80
|71,10
|-1,83
|Arçelik
|21,62
|22,02
|-1,82
|Koza Madencilik
|12,99
|13,23
|-1,81
|T.S.K.B.
|1,10
|1,12
|-1,79
|MLP Sağlık
|15,17
|15,43
|-1,69
|İş Finansal Kiralama
|3,83
|3,89
|-1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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