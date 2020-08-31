Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 14,70 15,60 -5,77 TAV Havalimanları 15,00 15,78 -4,94 Türkiye Sigorta 6,14 6,45 -4,81 GSD Holding 2,10 2,20 -4,55 Tümosan Motor ve Traktör 7,40 7,74 -4,39 İpek Doğal Enerji 11,60 12,12 -4,29 Halkbank 4,91 5,13 -4,29 Ege Endüstri 708,00 739,30 -4,23 Türk Hava Yolları 10,56 11,00 -4,00 Emlak Konut GMYO 1,76 1,83 -3,83 Ford Otosan 84,50 87,80 -3,76 İş Finansal Kiralama 3,69 3,83 -3,66 Koç Holding 14,90 15,46 -3,62 Tüpraş 80,00 83,00 -3,61 Sasa Polyester 15,08 15,64 -3,58 Brisa 11,39 11,81 -3,56 Alarko GMYO 14,07 14,58 -3,50 Şekerbank 1,38 1,43 -3,50 Anadolu Grubu Holding 16,07 16,64 -3,43 Anadolu Cam 5,10 5,27 -3,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)