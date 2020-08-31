Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 14,70 15,60 -5,77 TAV Havalimanları 15,00...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Doğuş Otomotiv
|14,70
|15,60
|-5,77
|TAV Havalimanları
|15,00
|15,78
|-4,94
| Türkiye Sigorta
|6,14
|6,45
|-4,81
|GSD Holding
|2,10
|2,20
|-4,55
| Tümosan Motor ve Traktör
|7,40
|7,74
|-4,39
|İpek Doğal Enerji
|11,60
|12,12
|-4,29
|Halkbank
|4,91
|5,13
|-4,29
| Ege Endüstri
|708,00
|739,30
|-4,23
|Türk Hava Yolları
|10,56
|11,00
|-4,00
|Emlak Konut GMYO
|1,76
|1,83
|-3,83
| Ford Otosan
|84,50
|87,80
|-3,76
|İş Finansal Kiralama
|3,69
|3,83
|-3,66
|Koç Holding
|14,90
|15,46
|-3,62
|Tüpraş
|80,00
|83,00
|-3,61
| Sasa Polyester
|15,08
|15,64
|-3,58
|Brisa
|11,39
|11,81
|-3,56
| Alarko GMYO
|14,07
|14,58
|-3,50
|Şekerbank
|1,38
|1,43
|-3,50
| Anadolu Grubu Holding
|16,07
|16,64
|-3,43
|Anadolu Cam
|5,10
|5,27
|-3,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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