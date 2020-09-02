Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 19,19 19,92 -3,66 Koza Altın 75,85 77,80 -2,51 Good-Year 4,81 4,93 -2,43 Kardemir (D) 2,94 3,01 -2,33 Gözde Girişim 5,39 5,51 -2,18 MLP Sağlık 15,70 16,03 -2,06 Albaraka Türk 1,46 1,49 -2,01 Selçuk Ecza Deposu 7,96 8,12 -1,97 Karsan Otomotiv 3,06 3,12 -1,92 Arçelik 20,70 21,10 -1,90 Şok Marketler 12,44 12,68 -1,89 Bizim Mağazaları 15,80 16,10 -1,86 Çemtaş 11,60 11,82 -1,86 Tat Gıda 10,28 10,46 -1,72 Torunlar GMYO 3,49 3,55 -1,69 Türk Hava Yolları 10,51 10,69 -1,68 Çelebi 68,80 69,95 -1,64 Migros Ticaret 38,56 39,20 -1,63 Ege Endüstri 700,00 711,00 -1,55 Eczacıbaşı İlaç 5,96 6,05 -1,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)