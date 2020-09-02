Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Deva Holding 19,19 19,92 -3,66 Koza Altın 75,85 77,80 -2,51 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|19,19
|19,92
|-3,66
| Koza Altın
|75,85
|77,80
|-2,51
|Good-Year
|4,81
|4,93
|-2,43
|Kardemir (D)
|2,94
|3,01
|-2,33
|Gözde Girişim
|5,39
|5,51
|-2,18
|MLP Sağlık
|15,70
|16,03
|-2,06
| Albaraka Türk
|1,46
|1,49
|-2,01
| Selçuk Ecza Deposu
|7,96
|8,12
|-1,97
|Karsan Otomotiv
|3,06
|3,12
|-1,92
|Arçelik
|20,70
|21,10
|-1,90
|Şok Marketler
|12,44
|12,68
|-1,89
|Bizim Mağazaları
|15,80
|16,10
|-1,86
|Çemtaş
|11,60
|11,82
|-1,86
|Tat Gıda
|10,28
|10,46
|-1,72
|Torunlar GMYO
|3,49
|3,55
|-1,69
|Türk Hava Yolları
|10,51
|10,69
|-1,68
|Çelebi
|68,80
|69,95
|-1,64
|Migros Ticaret
|38,56
|39,20
|-1,63
| Ege Endüstri
|700,00
|711,00
|-1,55
|Eczacıbaşı İlaç
|5,96
|6,05
|-1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika İletişim Başkanı Altun'dan Anadolu Ajansı çalışanlarını tehdit eden Yunanistan'a sert yanıt: Bedelini ödersiniz Kırgızistan İstanbul Başkonsolosluğu binasında yangın çıktı Korkunç kaza! Otomobilin çarptığı 2 kardeşten biri feci şekilde can verdi Pakistan'da muson yağmurları etkisini sürdürüyor: 24 ölü Nijeryalı futbolcu Wasiu Jimoh, eşini ve çocuklarını göz renkleri yüzünden evden kovdu Son Dakika: Türkiye, Doğu Akdeniz'de Rusya'nın atış eğitimleri için iki ayrı NAVTEX yayınladı Nişanlı öğretmen, 14 yaşındaki öğrencisiyle arabanın içinde cinsel ilişkiye girdi Sağlık sorunları bulunan Diego Maradona, doktorları dinlemeyip antrenmana çıktı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde nişan, sünnet ve kına gecesi gibi organizasyonlar kısıtlandı Fahrettin Koca, "sokağa çıkma kısıtlaması" sorularına açıklık getirdi: Şu anda gündemimizde yok Bakan Koca'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun mitingi soruldu Kayserispor, İngiliz yıldız Aaron Lennon'ı kadrosuna kattı Astsubay, eşini ve 1 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı Ailesinden 7 kişiyi koronavirüs yüzünden kaybeden genç, aşı deneylerinde gönüllü oldu