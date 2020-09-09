Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|2,17
|2,22
|-2,25
|Ford Otosan
|86,30
|88,20
|-2,15
|Bizim Mağazaları
|15,85
|16,17
|-1,98
|Halk GMYO
|2,13
|2,17
|-1,84
|Deva Holding
|18,80
|19,14
|-1,78
|Gübre Fabrik.
|28,40
|28,78
|-1,32
|Selçuk Ecza Deposu
|8,13
|8,23
|-1,22
|Vestel
|17,28
|17,46
|-1,03
|Sasa Polyester
|15,40
|15,56
|-1,03
|MLP Sağlık
|17,64
|17,81
|-0,95
|Coca Cola İçecek
|44,20
|44,60
|-0,90
|Türkiye Sigorta
|5,97
|6,02
|-0,83
|Aksigorta
|7,33
|7,39
|-0,81
|Yataş
|8,13
|8,19
|-0,73
|Otokar
|138,00
|139,00
|-0,72
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,18
|11,26
|-0,71
|Albaraka Türk
|1,46
|1,47
|-0,68
|Aselsan
|16,56
|16,66
|-0,60
|Emlak Konut GMYO
|1,80
|1,81
|-0,55
|Çelebi
|67,05
|67,40
|-0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 18:45 - Kaynak: AA
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