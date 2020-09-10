Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|11,92
|12,71
|-6,22
|Zorlu Enerji
|2,72
|2,89
|-5,88
|Petkim
|4,26
|4,51
|-5,54
|Aksa Enerji
|5,48
|5,75
|-4,70
|Tüpraş
|81,10
|84,85
|-4,42
|Odaş Elektrik
|2,52
|2,62
|-3,82
|GSD Holding
|2,15
|2,21
|-2,71
|Kardemir (D)
|3,01
|3,08
|-2,27
|Koza Madencilik
|13,07
|13,37
|-2,24
|Global Yat. Holding
|4,39
|4,49
|-2,23
|Aygaz
|11,30
|11,51
|-1,82
|Türkiye Sigorta
|5,87
|5,97
|-1,68
|Yataş
|8,00
|8,13
|-1,60
|Çimsa
|11,52
|11,68
|-1,37
|Özak GMYO
|3,84
|3,89
|-1,29
|Çemtaş
|11,52
|11,65
|-1,12
|Tekfen Holding
|15,43
|15,60
|-1,09
|Bagfaş
|15,02
|15,18
|-1,05
|Migros Ticaret
|38,12
|38,52
|-1,04
|Alarko Holding
|5,17
|5,22
|-0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 18:47 - Kaynak: AA
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