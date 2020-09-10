Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 11,92 12,71 -6,22 Zorlu Enerji 2,72 2,89 -5,88 Petkim 4,26 4,51 -5,54 Aksa Enerji 5,48 5,75 -4,70 Tüpraş 81,10 84,85 -4,42 Odaş Elektrik 2,52 2,62 -3,82 GSD Holding 2,15 2,21 -2,71 Kardemir (D) 3,01 3,08 -2,27 Koza Madencilik 13,07 13,37 -2,24 Global Yat. Holding 4,39 4,49 -2,23 Aygaz 11,30 11,51 -1,82 Türkiye Sigorta 5,87 5,97 -1,68 Yataş 8,00 8,13 -1,60 Çimsa 11,52 11,68 -1,37 Özak GMYO 3,84 3,89 -1,29 Çemtaş 11,52 11,65 -1,12 Tekfen Holding 15,43 15,60 -1,09 Bagfaş 15,02 15,18 -1,05 Migros Ticaret 38,12 38,52 -1,04 Alarko Holding 5,17 5,22 -0,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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