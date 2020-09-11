Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 650,30 681,50 -4,58 Alkim Kimya 13,65 14,10 -3,19 Türkiye Sigorta 5,74 5,87 -2,21 GSD Holding 2,11 2,15 -1,86 MLP Sağlık 17,42 17,72 -1,69 Netaş Telekom. 15,95 16,21 -1,60 Ülker Bisküvi 22,40 22,76 -1,58 Aksigorta 7,24 7,35 -1,50 Ege Endüstri 729,50 740,00 -1,42 Gübre Fabrik. 28,00 28,40 -1,41 Good-Year 5,00 5,07 -1,38 T. Halk Bankası 5,10 5,17 -1,35 Şekerbank 1,49 1,51 -1,32 Bizim Mağazaları 15,64 15,82 -1,14 Migros Ticaret 37,76 38,12 -0,94 Tümosan Motor ve Traktör 7,43 7,50 -0,93 İş Bankası (C) 5,06 5,10 -0,78 Alarko Holding 5,13 5,17 -0,77 Koza Madencilik 12,97 13,07 -0,77 Anadolu Grubu Holding 17,02 17,15 -0,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Trabzonspor'da Alexander Sörloth'a 3 gündür kimse ulaşamıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'tan penaltı yorumu: Kural böyle

ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan gündemi sarsacak itiraf: Koronavirüs insan yapımı, raporum hazır

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı, alev aldı! Sürücü yanarak can verdi

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü, ligde Sumgayıt'a yenildi

İtalya Başbakanı Conte, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz

Rıdvan Dilmen, hakemin verdiği kararı eleştirdi: Ben böyle penaltı vermem

Alman vekil, Türk bayrağından rahatsız oldu: Bir daha göstermeyin, gölgesinde kalıyoruz

Rizespor Başkanı Hasan Kartal isyan etti: Bu adamın hemen cezalandırılması lazım

Fenerbahçe, lig açılışında 11 yıl sonra deplasmanda kazandı

ABD'li model Kylie Jenner, göğüs dekolteli pozlarıyla dikkat çekti

Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar'dan MHK Başkanı'na gönderme: Bu sezon 'Tatlı' geçecek

Tuğba Ekinci aşk orucunu bozdu! Sevgilisiyle ardı ardına romantik paylaşımlar yaptı

Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da deniz araçlarındaki düğün, nikah ve nişan etkinlikleri yasaklandı