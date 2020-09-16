Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 5,47 5,65 -3,19 GSD Holding 2,09 2,15 -2,79 Klimasan Klima 14,60 14,97 -2,47 Ford Otosan 90,95 93,10 -2,31 Şok Marketler 12,60 12,89 -2,25 Türk Traktör 100,60 102,80 -2,14 Mavi Giyim 38,30 39,00 -1,79 İş GMYO 1,70 1,73 -1,73 Odaş Elektrik 2,56 2,60 -1,54 Enerjisa Enerji 8,62 8,73 -1,26 Netaş Telekom. 15,70 15,90 -1,26 Anadolu Efes 20,86 21,12 -1,23 TAV Havalimanları 15,63 15,82 -1,20 Tat Gıda 10,74 10,87 -1,20 Kerevitaş Gıda 5,16 5,22 -1,15 Petkim 4,35 4,40 -1,14 Aksigorta 7,09 7,17 -1,12 Emlak Konut GMYO 1,79 1,81 -1,10 Türk Hava Yolları 10,62 10,73 -1,03 Eczacıbaşı İlaç 6,82 6,89 -1,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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