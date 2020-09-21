Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 662,00 710,00 -6,76 Tat Gıda 9,96 10,60 -6,04 Petkim 4,16 4,40 -5,45 İpek Doğal Enerji 11,53 12,17 -5,26 Koza Altın 76,80 80,70 -4,83 Hektaş 12,28 12,90 -4,81 Halk GMYO 2,38 2,50 -4,80 GSD Holding 2,01 2,11 -4,74 Net Holding 2,29 2,40 -4,58 Koç Holding 14,00 14,66 -4,50 Zorlu Enerji 2,57 2,69 -4,46 Enka İnşaat 6,88 7,20 -4,44 Odaş Elektrik 2,48 2,59 -4,25 Anadolu Efes 20,12 21,00 -4,19 Türkiye Sigorta 5,54 5,78 -4,15 Sabancı Holding 7,45 7,77 -4,12 Klimasan Klima 14,02 14,62 -4,10 Koza Madencilik 12,59 13,12 -4,04 Tümosan Motor ve Traktör 7,40 7,70 -3,90 MLP Sağlık 16,42 17,07 -3,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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