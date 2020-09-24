Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 16,84 17,40 -3,22 Bursa Çimento 6,19 6,38 -2,98 Çemtaş 13,60 13,90 -2,16 Alkim Kimya 13,52 13,72 -1,46 Selçuk Ecza Deposu 8,41 8,52 -1,29 Halk GMYO 2,34 2,37 -1,27 Özak GMYO 3,95 4,00 -1,25 Zorlu Enerji 2,56 2,59 -1,16 Vestel 16,80 16,99 -1,12 Turkcell 15,42 15,58 -1,03 Koza Altın 75,85 76,60 -0,98 Türk Traktör 97,20 98,15 -0,97 Logo Yazılım 92,30 93,15 -0,91 Aksa Enerji 5,78 5,83 -0,86 Gübre Fabrikaları 28,60 28,84 -0,83 Şok Marketler 12,20 12,29 -0,73 Karsan Otomotiv 2,96 2,98 -0,67 Deva Holding 18,81 18,93 -0,63 Enka İnşaat 6,82 6,85 -0,44 Aksa 6,99 7,02 -0,43 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Muhittin Böcek'in tedavisine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde devam edilecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan öğretmenlere ek ders ücreti müjdesi

Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun 2 gol attığı maçta Bodo/Glimt'i 3-2 yenerek Avrupa Ligi'nde play-off'a kaldı

Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi

Kıskanç koca karısını zehirledi! Hem kadın hem de emzirdiği bebeği yaşamını yitirdi

Talihsizliğin böylesi görülmedi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti

Tuğçe sadece 1 ay rahat edebildi! Sapık serbest kaldı, tacizi bırakmadı

Hatay'da 8 farklı noktada orman yangını çıkartan şahıs elinde çakmakla suçüstü yakalandı