Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,09 1,12 -2,68 Türkiye Sigorta 5,56 5,71 -2,63 Tekfen Holding 14,81 15,20 -2,57 Garanti Bankası 6,99 7,17 -2,51 Hlkbank 5,04 5,16 -2,33 İş GMYO 1,70 1,74 -2,30 Zorlu Enerji 2,58 2,64 -2,27 Vakıflar Bankası 4,09 4,18 -2,15 Doğuş Otomotiv 15,65 15,98 -2,07 Yapı ve Kredi Bankası 2,07 2,11 -1,90 Türk Telekom 6,99 7,12 -1,83 Hektaş 12,39 12,62 -1,82 Kardemir (D) 3,24 3,30 -1,82 Brisa 11,30 11,50 -1,74 Emlak Konut GMYO 1,73 1,76 -1,70 Bursa Çimento 6,35 6,46 -1,70 İpek Doğal Enerji 11,62 11,82 -1,69 Net Holding 2,35 2,39 -1,67 Deva Holding 18,45 18,76 -1,65 Koç Holding 14,30 14,54 -1,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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