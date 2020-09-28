Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,09
|1,12
|-2,68
|Türkiye Sigorta
|5,56
|5,71
|-2,63
|Tekfen Holding
|14,81
|15,20
|-2,57
|Garanti Bankası
|6,99
|7,17
|-2,51
|Hlkbank
|5,04
|5,16
|-2,33
|İş GMYO
|1,70
|1,74
|-2,30
|Zorlu Enerji
|2,58
|2,64
|-2,27
|Vakıflar Bankası
|4,09
|4,18
|-2,15
|Doğuş Otomotiv
|15,65
|15,98
|-2,07
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,07
|2,11
|-1,90
|Türk Telekom
|6,99
|7,12
|-1,83
|Hektaş
|12,39
|12,62
|-1,82
|Kardemir (D)
|3,24
|3,30
|-1,82
|Brisa
|11,30
|11,50
|-1,74
|Emlak Konut GMYO
|1,73
|1,76
|-1,70
|Bursa Çimento
|6,35
|6,46
|-1,70
|İpek Doğal Enerji
|11,62
|11,82
|-1,69
|Net Holding
|2,35
|2,39
|-1,67
|Deva Holding
|18,45
|18,76
|-1,65
|Koç Holding
|14,30
|14,54
|-1,65
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 18:39 - Kaynak: AA
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