Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trakya Cam 4,80 5,10 -5,88 Soda Sanayii 8,25 8,75 -5,71 Anadolu Cam 6,29 6,65 -5,41 Şişe Cam 7,39 7,77 -4,89 Gözde Girişim 5,60 5,81 -3,61 Global Yatırım Holding 4,57 4,73 -3,38 Çelebi 73,20 75,70 -3,30 Halk GMYO 2,33 2,37 -1,69 Anadolu Grubu Holding 18,87 19,12 -1,31 Garanti Bankası 6,90 6,99 -1,29 Vakıflar Bankası 4,04 4,09 -1,22 Zorlu Enerji 2,55 2,58 -1,16 Emlak Konut GMYO 1,71 1,73 -1,16 Torunlar GMYO 3,63 3,67 -1,09 Şok Marketler 11,97 12,10 -1,07 Karel Elektronik 18,08 18,25 -0,93 T.S.K.B. 1,08 1,09 -0,92 Türk Traktör 95,60 96,40 -0,83 Good-Year 5,12 5,16 -0,78 Tekfen Holding 14,70 14,81 -0,74 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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