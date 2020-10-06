Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|15,59
|16,19
|-3,71
|Borusan Mannesmann
|16,10
|16,67
|-3,42
|Bizim Mağazaları
|16,25
|16,72
|-2,81
|Akiş GMYO
|3,50
|3,60
|-2,78
|Türk Traktör
|100,60
|103,40
|-2,71
|Good-Year
|5,51
|5,66
|-2,65
|ARD Bilişim Teknolojileri
|33,10
|33,94
|-2,47
|Alarko GMYO
|17,57
|18,01
|-2,44
|Şişe Cam
|6,85
|7,02
|-2,42
|İş Yatırım Menkul Değerler
|9,07
|9,27
|-2,16
|Çemtaş
|14,32
|14,62
|-2,05
|İş Bankası (C)
|5,26
|5,36
|-1,87
|Özak GMYO
|4,27
|4,35
|-1,84
|Logo Yazılım
|96,70
|98,50
|-1,83
|Şekerbank
|1,62
|1,65
|-1,82
|Koza Altın
|80,20
|81,65
|-1,78
|Doğan Holding
|2,39
|2,43
|-1,65
|İş GMYO
|1,81
|1,84
|-1,63
|Koza Madencilik
|13,35
|13,56
|-1,55
|Oyak Çimento
|8,00
|8,12
|-1,48
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 18:41 - Kaynak: AA
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