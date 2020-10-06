Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 15,59 16,19 -3,71 Borusan Mannesmann 16,10 16,67 -3,42 Bizim Mağazaları 16,25 16,72 -2,81 Akiş GMYO 3,50 3,60 -2,78 Türk Traktör 100,60 103,40 -2,71 Good-Year 5,51 5,66 -2,65 ARD Bilişim Teknolojileri 33,10 33,94 -2,47 Alarko GMYO 17,57 18,01 -2,44 Şişe Cam 6,85 7,02 -2,42 İş Yatırım Menkul Değerler 9,07 9,27 -2,16 Çemtaş 14,32 14,62 -2,05 İş Bankası (C) 5,26 5,36 -1,87 Özak GMYO 4,27 4,35 -1,84 Logo Yazılım 96,70 98,50 -1,83 Şekerbank 1,62 1,65 -1,82 Koza Altın 80,20 81,65 -1,78 Doğan Holding 2,39 2,43 -1,65 İş GMYO 1,81 1,84 -1,63 Koza Madencilik 13,35 13,56 -1,55 Oyak Çimento 8,00 8,12 -1,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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