Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,09
|7,70
|-7,92
|Brisa
|14,09
|14,99
|-6,00
|Gözde Girişim
|6,38
|6,75
|-5,48
|Çelebi
|79,95
|83,80
|-4,59
|Doğuş Otomotiv
|16,45
|17,19
|-4,30
|İpek Doğal Enerji
|12,51
|13,05
|-4,14
|Zorlu Enerji
|2,79
|2,88
|-3,12
|Aksa Enerji
|6,61
|6,79
|-2,65
|Tat Gıda
|12,31
|12,63
|-2,53
|Şişe Cam
|6,74
|6,90
|-2,32
|Koza Madencilik
|13,35
|13,65
|-2,20
|İş Finansal Kiralama
|4,05
|4,14
|-2,17
|Ülker Bisküvi
|23,98
|24,50
|-2,12
|GSD Holding
|2,36
|2,41
|-2,07
|Petkim
|4,54
|4,63
|-1,94
|Good-Year
|5,92
|6,03
|-1,82
|Akiş GMYO
|3,53
|3,59
|-1,67
|Bim Mağazalar
|68,85
|70,00
|-1,64
|Kartonsan
|777,10
|790,00
|-1,63
|Sabancı Holding
|8,47
|8,61
|-1,63
- Kaynak: AA
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