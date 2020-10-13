Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kerevitaş Gıda 7,09 7,70 -7,92 Brisa 14,09 14,99 -6,00 Gözde Girişim 6,38 6,75 -5,48 Çelebi 79,95 83,80 -4,59 Doğuş Otomotiv 16,45 17,19 -4,30 İpek Doğal Enerji 12,51 13,05 -4,14 Zorlu Enerji 2,79 2,88 -3,12 Aksa Enerji 6,61 6,79 -2,65 Tat Gıda 12,31 12,63 -2,53 Şişe Cam 6,74 6,90 -2,32 Koza Madencilik 13,35 13,65 -2,20 İş Finansal Kiralama 4,05 4,14 -2,17 Ülker Bisküvi 23,98 24,50 -2,12 GSD Holding 2,36 2,41 -2,07 Petkim 4,54 4,63 -1,94 Good-Year 5,92 6,03 -1,82 Akiş GMYO 3,53 3,59 -1,67 Bim Mağazalar 68,85 70,00 -1,64 Kartonsan 777,10 790,00 -1,63 Sabancı Holding 8,47 8,61 -1,63 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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