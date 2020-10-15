Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|12,75
|13,40
|-4,85
|Aksa
|7,84
|8,19
|-4,27
|Özak GMYO
|4,38
|4,55
|-3,74
|Ege Endüstri
|785,20
|815,40
|-3,70
|Alarko GMYO
|18,13
|18,77
|-3,41
|Zorlu Enerji
|2,96
|3,06
|-3,27
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,30
|12,70
|-3,15
|Torunlar GMYO
|4,07
|4,20
|-3,10
|Petkim
|4,70
|4,85
|-3,09
|Odaş Elektrik
|3,52
|3,63
|-3,03
|Bursa Çimento
|6,92
|7,13
|-2,95
|Tüpraş
|81,25
|83,60
|-2,81
|Alarko Holding
|6,05
|6,22
|-2,73
|İş Finansal Kiralama
|3,98
|4,09
|-2,69
|Halk GMYO
|2,59
|2,66
|-2,63
|GSD Holding
|2,31
|2,37
|-2,53
|Bagfaş
|18,60
|19,08
|-2,52
|Turkcell
|16,48
|16,90
|-2,49
|Akçansa
|14,08
|14,43
|-2,43
|DO-CO
|330,20
|338,30
|-2,39
- Kaynak: AA
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