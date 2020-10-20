Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kerevitaş Gıda
|7,35
|7,60
|-3,29
|Odaş Elektrik
|3,40
|3,48
|-2,30
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,25
|11,51
|-2,26
|Çemtaş
|14,65
|14,95
|-2,01
|Yataş
|9,84
|10,04
|-1,99
|MLP Sağlık
|18,11
|18,46
|-1,90
|ARD Bilişim Teknolojileri
|39,50
|40,22
|-1,79
|Alkim Kimya
|14,90
|15,15
|-1,65
|Selçuk Ecza Deposu
|9,84
|10,00
|-1,60
|İpek Doğal Enerji
|12,27
|12,46
|-1,52
|Good-Year
|6,14
|6,23
|-1,44
|Zorlu Enerji
|2,74
|2,78
|-1,44
|Coca Cola İçecek
|52,30
|53,05
|-1,41
|Vestel
|18,25
|18,49
|-1,30
|Tekfen Holding
|15,59
|15,79
|-1,27
|Mavi Giyim
|45,22
|45,80
|-1,27
|Turkcell
|17,04
|17,23
|-1,10
|Alcatel Lucent Teletaş
|31,20
|31,52
|-1,02
|Gübre Fabrikaları
|34,72
|35,06
|-0,97
|Kardemir (D)
|3,64
|3,67
|-0,82
- Kaynak: AA
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