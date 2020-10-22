Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Garanti Bankası
|7,10
|7,53
|-5,71
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,25
|2,38
|-5,46
|Vakıflar Bankası
|4,11
|4,34
|-5,30
|Akbank
|5,12
|5,40
|-5,19
|İş Bankası (C)
|5,50
|5,77
|-4,68
|GSD Holding
|2,42
|2,53
|-4,35
|Türk Telekom
|7,49
|7,83
|-4,34
|İskenderun Demir Çelik
|7,70
|8,00
|-3,75
|Halkbank
|5,01
|5,18
|-3,28
|Özak GMYO
|4,65
|4,80
|-3,12
|MLP Sağlık
|17,90
|18,45
|-2,98
|Albaraka Türk
|1,68
|1,73
|-2,89
|Türkiye Sigorta
|6,07
|6,25
|-2,88
|Aksa Enerji
|6,63
|6,82
|-2,79
|Petkim
|4,31
|4,43
|-2,71
|Gözde Girişim
|6,56
|6,74
|-2,67
|İş Finansal Kiralama
|4,08
|4,19
|-2,63
|Koza Madencilik
|13,37
|13,72
|-2,55
|DO-CO
|327,70
|336,20
|-2,53
|Kardemir (D)
|3,56
|3,65
|-2,47
- Kaynak: AA
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