Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,87
|1,99
|-6,03
|Odaş Elektrik
|3,22
|3,37
|-4,45
|Net Holding
|3,28
|3,43
|-4,37
|Emlak Konut GMYO
|1,82
|1,90
|-4,21
|ARD Bilişim Teknolojileri
|37,70
|39,22
|-3,88
|Bim Mağazalar
|70,20
|72,95
|-3,77
|Özak GMYO
|4,48
|4,65
|-3,66
|Türk Traktör
|119,20
|123,50
|-3,48
|GSD Holding
|2,34
|2,42
|-3,31
|İş Finansal Kiralama
|3,96
|4,08
|-2,94
|Ülker Bisküvi
|23,46
|24,12
|-2,74
|Tekfen Holding
|14,59
|15,00
|-2,73
|Yataş
|9,31
|9,57
|-2,72
|Mavi Giyim
|44,20
|45,40
|-2,64
|Enka İnşaat
|7,15
|7,34
|-2,59
|Çelebi
|75,30
|77,25
|-2,52
|İndeks Bilgisayar
|18,29
|18,75
|-2,45
|Petkim
|4,21
|4,31
|-2,32
|Alarko GMYO
|18,31
|18,74
|-2,29
|Kardemir (D)
|3,48
|3,56
|-2,25
- Kaynak: AA
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