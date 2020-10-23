Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Şekerbank 1,87 1,99 -6,03 Odaş Elektrik 3,22 3,37 -4,45 Net Holding 3,28 3,43 -4,37 Emlak Konut GMYO 1,82 1,90 -4,21 ARD Bilişim Teknolojileri 37,70 39,22 -3,88 Bim Mağazalar 70,20 72,95 -3,77 Özak GMYO 4,48 4,65 -3,66 Türk Traktör 119,20 123,50 -3,48 GSD Holding 2,34 2,42 -3,31 İş Finansal Kiralama 3,96 4,08 -2,94 Ülker Bisküvi 23,46 24,12 -2,74 Tekfen Holding 14,59 15,00 -2,73 Yataş 9,31 9,57 -2,72 Mavi Giyim 44,20 45,40 -2,64 Enka İnşaat 7,15 7,34 -2,59 Çelebi 75,30 77,25 -2,52 İndeks Bilgisayar 18,29 18,75 -2,45 Petkim 4,21 4,31 -2,32 Alarko GMYO 18,31 18,74 -2,29 Kardemir (D) 3,48 3,56 -2,25 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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