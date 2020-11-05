Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 1.151,00 1.223,00 -5,89 MLP Sağlık 17,75 18,28 -2,90 Net Holding 3,14 3,22 -2,48 Kardemir (D) 3,32 3,40 -2,35 Akiş GMYO 3,98 4,07 -2,21 Türk Traktör 124,00 126,80 -2,21 Ereğli Demir Çelik 10,17 10,36 -1,83 Deva Holding 23,60 23,92 -1,34 Pegasus 44,10 44,60 -1,12 Şok Marketler 11,86 11,99 -1,08 Türk Hava Yolları 9,69 9,78 -0,92 İş Bankası (C) 5,43 5,48 -0,91 Migros Ticaret 38,66 39,00 -0,87 Yapı ve Kredi Bankası 2,30 2,32 -0,86 Otokar 198,00 198,90 -0,45 Halkbank 4,92 4,94 -0,40 Alarko Holding 6,15 6,17 -0,32 TAV Havalimanları 14,59 14,63 -0,27 Enerjisa Enerji 9,57 9,59 -0,21 İskenderun Demir Çelik 7,73 7,74 -0,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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