Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|17,50
|18,29
|-4,32
|Selçuk Ecza Deposu
|9,38
|9,79
|-4,19
|Eczacıbaşı İlaç
|6,85
|7,13
|-3,93
|Koza Altın
|78,20
|81,20
|-3,69
|Kerevitaş Gıda
|6,38
|6,62
|-3,63
|Pınar Et ve Un
|23,34
|24,20
|-3,55
|Koza Madencilik
|12,66
|13,10
|-3,36
|MLP Sağlık
|16,97
|17,55
|-3,30
|Tat Gıda
|10,62
|10,94
|-2,93
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,02
|35,90
|-2,45
|Şok Marketler
|11,58
|11,83
|-2,11
|Otokar
|200,70
|204,20
|-1,71
|Akiş GMYO
|3,93
|3,99
|-1,50
|Tofaş Oto Fabrikası
|27,82
|28,20
|-1,35
|Borusan Mannesmann
|14,68
|14,88
|-1,34
|Gözde Girişim
|6,87
|6,96
|-1,29
|Aksa Enerji
|7,05
|7,14
|-1,26
|Netaş Telekomünikasyon
|21,36
|21,62
|-1,20
|Deva Holding
|23,16
|23,40
|-1,03
|Pınar Süt
|19,81
|20,00
|-0,95
- Kaynak: AA
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