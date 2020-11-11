Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|112,20
|117,30
|-4,35
|Çemtaş
|14,83
|15,44
|-3,95
|Ege Endüstri
|1.349,00
|1.401,00
|-3,71
|Brisa
|17,67
|18,26
|-3,23
|Çelebi
|80,90
|83,40
|-3,00
|Netaş Telekomünikasyon
|20,62
|21,24
|-2,92
|Kartonsan
|2.013,00
|2.068,10
|-2,66
|Koza Altın
|74,90
|76,85
|-2,54
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,92
|30,58
|-2,16
|MLP Sağlık
|17,35
|17,73
|-2,14
|Tat Gıda
|10,52
|10,73
|-1,96
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,69
|10,90
|-1,93
|DO-CO
|356,20
|363,10
|-1,90
|Bagfaş
|17,10
|17,43
|-1,89
|Vestel
|19,90
|20,28
|-1,87
|Kerevitaş Gıda
|6,30
|6,41
|-1,72
|Selçuk Ecza Deposu
|9,26
|9,41
|-1,59
|Zorlu Enerji
|2,73
|2,77
|-1,44
|Pınar Et ve Un
|23,00
|23,28
|-1,20
|Koza Madencilik
|12,39
|12,54
|-1,20
- Kaynak: AA
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