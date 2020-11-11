Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 112,20 117,30 -4,35 Çemtaş 14,83 15,44 -3,95 Ege Endüstri 1.349,00 1.401,00 -3,71 Brisa 17,67 18,26 -3,23 Çelebi 80,90 83,40 -3,00 Netaş Telekomünikasyon 20,62 21,24 -2,92 Kartonsan 2.013,00 2.068,10 -2,66 Koza Altın 74,90 76,85 -2,54 Alcatel Lucent Teletaş 29,92 30,58 -2,16 MLP Sağlık 17,35 17,73 -2,14 Tat Gıda 10,52 10,73 -1,96 Tümosan Motor ve Traktör 10,69 10,90 -1,93 DO-CO 356,20 363,10 -1,90 Bagfaş 17,10 17,43 -1,89 Vestel 19,90 20,28 -1,87 Kerevitaş Gıda 6,30 6,41 -1,72 Selçuk Ecza Deposu 9,26 9,41 -1,59 Zorlu Enerji 2,73 2,77 -1,44 Pınar Et ve Un 23,00 23,28 -1,20 Koza Madencilik 12,39 12,54 -1,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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