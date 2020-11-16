Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Telekom
|7,75
|8,01
|-3,25
|Enerjisa Enerji
|9,80
|10,12
|-3,16
|Özak GMYO
|4,26
|4,38
|-2,74
|Anadolu Efes
|22,00
|22,60
|-2,65
|Good-Year
|7,44
|7,63
|-2,49
|İndeks Bilgisayar
|16,19
|16,58
|-2,35
|Ereğli Demir Çelik
|10,89
|11,10
|-1,89
|İş Yatırım Menkul Değerler
|12,77
|13,01
|-1,84
|Vestel
|19,70
|20,06
|-1,79
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,26
|2,30
|-1,74
|Sabancı Holding
|10,53
|10,70
|-1,59
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,86
|2,90
|-1,38
|Aksa Enerji
|7,24
|7,34
|-1,36
|Otokar
|198,90
|201,50
|-1,29
|Koç Holding
|18,68
|18,92
|-1,27
|Petkim
|4,69
|4,75
|-1,26
|İş Bankası (C)
|6,85
|6,93
|-1,15
|ASELSAN
|18,17
|18,35
|-0,98
|Turkcell
|16,06
|16,19
|-0,80
|Türkiye Sigorta
|5,68
|5,72
|-0,70
- Kaynak: AA
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