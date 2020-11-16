Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türk Telekom 7,75 8,01 -3,25 Enerjisa Enerji 9,80 10,12 -3,16 Özak GMYO 4,26 4,38 -2,74 Anadolu Efes 22,00 22,60 -2,65 Good-Year 7,44 7,63 -2,49 İndeks Bilgisayar 16,19 16,58 -2,35 Ereğli Demir Çelik 10,89 11,10 -1,89 İş Yatırım Menkul Değerler 12,77 13,01 -1,84 Vestel 19,70 20,06 -1,79 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,26 2,30 -1,74 Sabancı Holding 10,53 10,70 -1,59 Yapı ve Kredi Bankası 2,86 2,90 -1,38 Aksa Enerji 7,24 7,34 -1,36 Otokar 198,90 201,50 -1,29 Koç Holding 18,68 18,92 -1,27 Petkim 4,69 4,75 -1,26 İş Bankası (C) 6,85 6,93 -1,15 ASELSAN 18,17 18,35 -0,98 Turkcell 16,06 16,19 -0,80 Türkiye Sigorta 5,68 5,72 -0,70 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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