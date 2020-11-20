Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Good-Year 7,45 7,59 -1,84 Brisa 17,90 18,16 -1,43 İş Bankası (C) 6,82 6,91 -1,30 MLP Sağlık 19,18 19,43 -1,29 Aksa Enerji 7,17 7,26 -1,24 Yataş 11,19 11,33 -1,24 Kardemir (D) 4,81 4,87 -1,23 Kerevitaş Gıda 7,15 7,23 -1,11 Petkim 4,04 4,08 -1,06 Sabancı Holding 10,81 10,92 -1,01 Tüpraş 89,10 90,00 -1,00 Ereğli Demir Çelik 11,36 11,45 -0,79 Garanti Bankası 9,45 9,52 -0,74 Enka İnşaat 7,21 7,26 -0,69 Yapı ve Kredi Bankası 3,09 3,11 -0,64 Gözde Girişim 6,49 6,53 -0,61 Mavi Giyim 46,32 46,60 -0,60 Bim Mağazalar 69,60 70,00 -0,57 İş Yatırım Menkul Değerler 13,08 13,15 -0,53 İndeks Bilgisayar 16,55 16,63 -0,48 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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