Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) DO-CO 479,60 436,00 10,00 Ege Endüstri 1.712,70 1.557,00 10,00 Otokar 236,60 215,10 10,00 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,61 2,38 9,66 Brisa 19,50 17,81 9,49 Çelebi 90,05 84,90 6,07 Good-Year 7,88 7,47 5,49 Mavi Giyim 49,80 47,28 5,33 Ford Otosan 124,50 119,00 4,62 Enerjisa Enerji 10,50 10,04 4,58 Yataş 11,86 11,36 4,40 Kordsa Teknik Tekstil 14,40 13,80 4,35 Aygaz 12,75 12,22 4,34 Pegasus 58,15 55,75 4,30 Net Holding 3,36 3,23 4,02 TAV Havalimanları 19,39 18,75 3,41 Petkim 4,05 3,92 3,32 Tekfen Holding 15,63 15,15 3,17 Çemtaş 15,16 14,70 3,13 Oyak Çimento 8,23 8,00 2,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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