Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|DO-CO
|479,60
|436,00
|10,00
|Ege Endüstri
|1.712,70
|1.557,00
|10,00
|Otokar
|236,60
|215,10
|10,00
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,61
|2,38
|9,66
|Brisa
|19,50
|17,81
|9,49
|Çelebi
|90,05
|84,90
|6,07
|Good-Year
|7,88
|7,47
|5,49
|Mavi Giyim
|49,80
|47,28
|5,33
|Ford Otosan
|124,50
|119,00
|4,62
|Enerjisa Enerji
|10,50
|10,04
|4,58
|Yataş
|11,86
|11,36
|4,40
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,40
|13,80
|4,35
|Aygaz
|12,75
|12,22
|4,34
|Pegasus
|58,15
|55,75
|4,30
|Net Holding
|3,36
|3,23
|4,02
|TAV Havalimanları
|19,39
|18,75
|3,41
|Petkim
|4,05
|3,92
|3,32
|Tekfen Holding
|15,63
|15,15
|3,17
|Çemtaş
|15,16
|14,70
|3,13
|Oyak Çimento
|8,23
|8,00
|2,88
- Kaynak: AA
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