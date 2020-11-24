Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 45,72 50,25 -9,01 Bursa Çimento 9,49 9,91 -4,24 Doğuş Otomotiv 29,14 30,30 -3,83 Sabancı Holding 10,25 10,49 -2,29 Ülker Bisküvi 22,62 23,08 -1,99 Koza Madencilik 13,55 13,80 -1,81 Doğan Holding 2,52 2,56 -1,56 Deva Holding 23,08 23,44 -1,54 Hektaş 13,22 13,41 -1,42 Halk GMYO 2,86 2,90 -1,38 Bim Mağazalar 68,65 69,55 -1,29 Selçuk Ecza Deposu 9,40 9,51 -1,16 Akçansa 13,75 13,91 -1,15 Tümosan Motor ve Traktör 11,29 11,42 -1,14 İpek Doğal Enerji 11,87 12,00 -1,08 Akiş GMYO 3,75 3,79 -1,06 Özak GMYO 4,29 4,33 -0,92 Alarko GMYO 17,51 17,66 -0,85 Türkiye Sigorta 5,85 5,90 -0,85 Tat Gıda 10,99 11,07 -0,72 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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