Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|45,72
|50,25
|-9,01
|Bursa Çimento
|9,49
|9,91
|-4,24
|Doğuş Otomotiv
|29,14
|30,30
|-3,83
|Sabancı Holding
|10,25
|10,49
|-2,29
|Ülker Bisküvi
|22,62
|23,08
|-1,99
|Koza Madencilik
|13,55
|13,80
|-1,81
|Doğan Holding
|2,52
|2,56
|-1,56
|Deva Holding
|23,08
|23,44
|-1,54
|Hektaş
|13,22
|13,41
|-1,42
|Halk GMYO
|2,86
|2,90
|-1,38
|Bim Mağazalar
|68,65
|69,55
|-1,29
|Selçuk Ecza Deposu
|9,40
|9,51
|-1,16
|Akçansa
|13,75
|13,91
|-1,15
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,29
|11,42
|-1,14
|İpek Doğal Enerji
|11,87
|12,00
|-1,08
|Akiş GMYO
|3,75
|3,79
|-1,06
|Özak GMYO
|4,29
|4,33
|-0,92
|Alarko GMYO
|17,51
|17,66
|-0,85
|Türkiye Sigorta
|5,85
|5,90
|-0,85
|Tat Gıda
|10,99
|11,07
|-0,72
- Kaynak: AA
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