Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|15,01
|16,67
|-9,96
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,93
|2,06
|-6,31
|Kartonsan
|2.836,50
|2.958,50
|-4,12
|Torunlar GMYO
|3,77
|3,89
|-3,08
|Çimsa
|15,72
|16,12
|-2,48
|Bizim Mağazaları
|16,20
|16,61
|-2,47
|Akçansa
|14,85
|15,22
|-2,43
|Kardemir (D)
|4,91
|5,02
|-2,19
|Otokar
|235,10
|239,70
|-1,92
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,58
|10,78
|-1,86
|Emlak Konut GMYO
|2,13
|2,17
|-1,84
|Borusan Mannesmann
|15,99
|16,29
|-1,84
|Albaraka Türk
|1,68
|1,71
|-1,75
|Bagfaş
|19,91
|20,26
|-1,73
|GSD Holding
|2,29
|2,33
|-1,72
|Odaş Elektrik
|3,47
|3,53
|-1,70
|Anadolu Efes
|22,14
|22,50
|-1,60
|Anadolu Grubu Holding
|21,98
|22,32
|-1,52
|Enka İnşaat
|7,14
|7,25
|-1,52
|İş Bankası (C)
|6,61
|6,71
|-1,49
- Kaynak: AA
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