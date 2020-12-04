Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Selçuk Ecza Deposu 15,01 16,67 -9,96 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,93 2,06 -6,31 Kartonsan 2.836,50 2.958,50 -4,12 Torunlar GMYO 3,77 3,89 -3,08 Çimsa 15,72 16,12 -2,48 Bizim Mağazaları 16,20 16,61 -2,47 Akçansa 14,85 15,22 -2,43 Kardemir (D) 4,91 5,02 -2,19 Otokar 235,10 239,70 -1,92 Tümosan Motor ve Traktör 10,58 10,78 -1,86 Emlak Konut GMYO 2,13 2,17 -1,84 Borusan Mannesmann 15,99 16,29 -1,84 Albaraka Türk 1,68 1,71 -1,75 Bagfaş 19,91 20,26 -1,73 GSD Holding 2,29 2,33 -1,72 Odaş Elektrik 3,47 3,53 -1,70 Anadolu Efes 22,14 22,50 -1,60 Anadolu Grubu Holding 21,98 22,32 -1,52 Enka İnşaat 7,14 7,25 -1,52 İş Bankası (C) 6,61 6,71 -1,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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