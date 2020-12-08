Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Petkim 4,89 5,10 -4,12 Gübre Fabrikaları 47,96 49,82 -3,73 Borusan Mannesmann 16,41 16,98 -3,36 Mavi Giyim 48,58 50,20 -3,23 Halk GMYO 3,13 3,21 -2,49 Akiş GMYO 3,74 3,83 -2,35 Ford Otosan 124,20 127,00 -2,20 DO-CO 491,00 502,00 -2,19 Pınar Süt 20,96 21,42 -2,15 Netaş Telekomünikasyon 20,12 20,56 -2,14 Doğan Holding 2,87 2,93 -2,05 Gözde Girişim 6,84 6,98 -2,01 Bim Mağazalar 69,00 70,35 -1,92 MLP Sağlık 19,08 19,45 -1,90 Tümosan Motor ve Traktör 10,86 11,07 -1,90 Alcatel Lucent Teletaş 27,40 27,90 -1,79 Sasa Polyester 20,22 20,58 -1,75 Tüpraş 95,15 96,65 -1,55 Bizim Mağazaları 15,70 15,90 -1,26 Türkiye Sigorta 5,85 5,92 -1,18 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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