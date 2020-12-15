Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 3.264,80 2.968,00 10,00 Ege Endüstri 1.702,80 1.589,30 7,14 Torunlar GMYO 4,09 3,83 6,79 Brisa 20,14 19,08 5,56 Alkim Kimya 14,62 13,95 4,80 ARD Bilişim Teknolojileri 40,54 39,08 3,74 MLP Sağlık 19,32 18,64 3,65 Emlak Konut GMYO 2,10 2,03 3,45 Tüpraş 108,30 104,80 3,34 Albaraka Türk 1,92 1,86 3,23 İş Yatırım Menkul Değerler 15,38 14,98 2,67 Yapı ve Kredi Bankası 3,14 3,06 2,61 Ford Otosan 127,00 123,80 2,58 Anadolu Efes 22,36 21,80 2,57 Aksigorta 8,63 8,42 2,49 İş GMYO 2,17 2,12 2,36 Halkbank 5,47 5,35 2,24 İpek Doğal Enerji 12,32 12,05 2,24 Petkim 4,95 4,85 2,06 Alarko GMYO 20,92 20,52 1,95 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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