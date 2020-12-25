Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler

25.12.2020 19:01
Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Son dakika haberler: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan94,0585,4910,01Bursa...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan94,0585,4910,01
Bursa Çimento10,8510,176,69
Logo Yazılım129,90123,505,18
Ege Endüstri1.640,301.567,004,68
Pınar Süt22,8021,983,73
İş Yatırım Menkul Değerler17,0016,393,72
Koza Altın94,7091,403,61
Oyak Çimento8,688,383,58
Hektaş16,6216,083,36
Tekfen Holding16,6916,173,22
Alarko Holding7,807,573,04
MLP Sağlık20,2019,662,75
Gübre Fabrikaları64,0062,452,48
Yataş13,3813,082,29
Türkiye Sigorta6,406,272,07
Kardemir (D)5,395,301,70
Turkcell16,0315,801,46
Pınar Et ve Un23,9023,561,44
Doğuş Otomotiv27,1426,801,27
Vestel21,0020,781,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Bursa Çimento, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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