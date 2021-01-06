Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|29,92
|27,20
|10,00
|Ege Gübre
|159,50
|145,00
|10,00
|Brisa
|22,08
|20,08
|9,96
|Otokar
|391,80
|365,00
|7,34
|MLP Sağlık
|21,20
|20,00
|6,00
|Aksa Enerji
|8,15
|7,69
|5,98
|Doğan Holding
|3,24
|3,08
|5,19
|Akbank
|7,36
|7,03
|4,69
|Alkim Kimya
|15,57
|14,95
|4,17
|Bagfaş
|20,82
|20,00
|4,10
|Enka İnşaat
|8,09
|7,78
|3,98
|Şekerbank
|1,57
|1,51
|3,97
|Vestel
|21,70
|20,88
|3,93
|Verusa Holding
|44,00
|42,44
|3,68
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,16
|3,05
|3,61
|Kerevitaş Gıda
|6,84
|6,62
|3,32
|Türk Traktör
|193,40
|187,40
|3,20
|Sasa Polyester
|21,06
|20,42
|3,13
|Garanti Bankası
|10,41
|10,10
|3,07
|Deva Holding
|25,10
|24,40
|2,87
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi