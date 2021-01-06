Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kazanan hisseler

06.01.2021 18:45
Borsada en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Borusan Mannesmann29,9227,2010,00
Ege Gübre159,50145,0010,00
Brisa22,0820,089,96
Otokar391,80365,007,34
MLP Sağlık21,2020,006,00
Aksa Enerji8,157,695,98
Doğan Holding3,243,085,19
Akbank7,367,034,69
Alkim Kimya15,5714,954,17
Bagfaş20,8220,004,10
Enka İnşaat8,097,783,98
Şekerbank1,571,513,97
Vestel21,7020,883,93
Verusa Holding44,0042,443,68
Yapı ve Kredi Bankası3,163,053,61
Kerevitaş Gıda6,846,623,32
Türk Traktör193,40187,403,20
Sasa Polyester21,0620,423,13
Garanti Bankası10,4110,103,07
Deva Holding25,1024,402,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, Ege Gübre, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi


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