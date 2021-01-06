Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 29,92 27,20 10,00 Ege Gübre 159,50 145,00 10,00 Brisa 22,08 20,08 9,96 Otokar 391,80 365,00 7,34 MLP Sağlık 21,20 20,00 6,00 Aksa Enerji 8,15 7,69 5,98 Doğan Holding 3,24 3,08 5,19 Akbank 7,36 7,03 4,69 Alkim Kimya 15,57 14,95 4,17 Bagfaş 20,82 20,00 4,10 Enka İnşaat 8,09 7,78 3,98 Şekerbank 1,57 1,51 3,97 Vestel 21,70 20,88 3,93 Verusa Holding 44,00 42,44 3,68 Yapı ve Kredi Bankası 3,16 3,05 3,61 Kerevitaş Gıda 6,84 6,62 3,32 Türk Traktör 193,40 187,40 3,20 Sasa Polyester 21,06 20,42 3,13 Garanti Bankası 10,41 10,10 3,07 Deva Holding 25,10 24,40 2,87 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti

Başakşehir, sahasında Erzurumspor'u 1-0 mağlup etti

Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor! Canlı anlatım

Son dakika: Benzine 7 kuruş zam geldi

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar istifa getirdi! Zafer Yenal, Rektör Danışmanlığı görevini bıraktı

Rakibinin boğazına tekme atan Hataysporlu kaleci Münir kırmızı kart gördü

Emniyet kemeri takmayan kadın kaza anında otomobilden fırladı! O anlar kamerada

İlişkiye girmek için villaya giden yaşlı adamı önce rehin aldılar sonra paralarını çaldılar