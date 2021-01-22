Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 77,90 81,45 -4,36 Migros Ticaret 47,66 49,60 -3,91 Doğuş Otomotiv 32,50 33,80 -3,85 Zorlu Enerji 3,03 3,15 -3,81 İş Bankası (C) 6,66 6,90 -3,48 Selçuk Ecza Deposu 12,90 13,33 -3,23 MLP Sağlık 23,26 23,96 -2,92 Akbank 6,72 6,91 -2,75 Akçansa 19,70 20,24 -2,67 Ford Otosan 158,70 163,00 -2,64 Garanti Bankası 9,76 10,02 -2,59 Vakıflar Bankası 4,56 4,68 -2,56 Kardemir (D) 6,92 7,10 -2,54 Pınar Süt 28,00 28,68 -2,37 İskenderun Demir Çelik 11,22 11,49 -2,35 Ereğli Demir Çelik 14,85 15,20 -2,30 Sasa Polyester 25,02 25,60 -2,27 Eczacıbaşı İlaç 7,74 7,91 -2,15 Ülker Bisküvi 23,74 24,22 -1,98 Pegasus 74,90 76,40 -1,96 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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