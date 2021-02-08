Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Akçansa 21,36 19,43 9,93 Gözde Girişim 7,86 7,15 9,93 Emlak Konut GMYO 2,69 2,45 9,80 Türk Traktör 189,80 178,50 6,33 Aksa Enerji 11,97 11,28 6,12 Koza Altın 134,40 127,40 5,49 Akiş GMYO 3,67 3,48 5,46 Çimsa 25,24 24,00 5,17 İş Finansal Kiralama 4,36 4,15 5,06 Vestel 29,16 27,76 5,04 Borusan Mannesmann 34,40 32,92 4,50 İhlas Gayrimenkul 1,48 1,42 4,23 Odaş Elektrik 4,30 4,13 4,12 Alarko Holding 10,76 10,35 3,96 Bizim Mağazaları 16,95 16,36 3,61 Özak GMYO 5,50 5,33 3,19 Kartonsan 88,50 85,90 3,03 Yataş 16,05 15,60 2,88 Alarko GMYO 26,62 25,88 2,86 MLP Sağlık 24,60 23,94 2,76 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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