Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Akçansa
|21,36
|19,43
|9,93
|Gözde Girişim
|7,86
|7,15
|9,93
|Emlak Konut GMYO
|2,69
|2,45
|9,80
|Türk Traktör
|189,80
|178,50
|6,33
|Aksa Enerji
|11,97
|11,28
|6,12
|Koza Altın
|134,40
|127,40
|5,49
|Akiş GMYO
|3,67
|3,48
|5,46
|Çimsa
|25,24
|24,00
|5,17
|İş Finansal Kiralama
|4,36
|4,15
|5,06
|Vestel
|29,16
|27,76
|5,04
|Borusan Mannesmann
|34,40
|32,92
|4,50
|İhlas Gayrimenkul
|1,48
|1,42
|4,23
|Odaş Elektrik
|4,30
|4,13
|4,12
|Alarko Holding
|10,76
|10,35
|3,96
|Bizim Mağazaları
|16,95
|16,36
|3,61
|Özak GMYO
|5,50
|5,33
|3,19
|Kartonsan
|88,50
|85,90
|3,03
|Yataş
|16,05
|15,60
|2,88
|Alarko GMYO
|26,62
|25,88
|2,86
|MLP Sağlık
|24,60
|23,94
|2,76
Kaynak: AA
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