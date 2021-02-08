Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|3,66
|4,02
|-8,96
|Bursa Çimento
|12,02
|12,39
|-2,99
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,80
|1,85
|-2,70
|Sok Marketler Ticaret
|14,09
|14,48
|-2,69
|Ege Endüstri
|1.700,50
|1.745,70
|-2,59
|Selçuk Ecza Deposu
|13,32
|13,64
|-2,35
|Konya Çimento
|1.516,00
|1.551,60
|-2,29
|Migros Ticaret
|45,14
|46,12
|-2,12
|Halk GMYO
|3,78
|3,86
|-2,07
|Tofaş Oto Fabrikası
|36,42
|37,18
|-2,04
|Hektaş
|27,46
|28,02
|-2,00
|Verusa Holding
|60,05
|61,20
|-1,88
|Bera Holding
|25,96
|26,44
|-1,82
|Tat Gıda
|11,43
|11,64
|-1,80
|Mavi Giyim
|53,35
|54,15
|-1,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,06
|23,40
|-1,45
|Coca Cola İçecek
|74,25
|75,30
|-1,39
|Pınar Süt
|26,36
|26,72
|-1,35
|Eczacıbaşı İlaç
|8,18
|8,29
|-1,33
|Gübre Fabrikaları
|67,10
|68,00
|-1,32
Kaynak: AA
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