Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğan Holding 3,66 4,02 -8,96 Bursa Çimento 12,02 12,39 -2,99 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,80 1,85 -2,70 Sok Marketler Ticaret 14,09 14,48 -2,69 Ege Endüstri 1.700,50 1.745,70 -2,59 Selçuk Ecza Deposu 13,32 13,64 -2,35 Konya Çimento 1.516,00 1.551,60 -2,29 Migros Ticaret 45,14 46,12 -2,12 Halk GMYO 3,78 3,86 -2,07 Tofaş Oto Fabrikası 36,42 37,18 -2,04 Hektaş 27,46 28,02 -2,00 Verusa Holding 60,05 61,20 -1,88 Bera Holding 25,96 26,44 -1,82 Tat Gıda 11,43 11,64 -1,80 Mavi Giyim 53,35 54,15 -1,48 Kordsa Teknik Tekstil 23,06 23,40 -1,45 Coca Cola İçecek 74,25 75,30 -1,39 Pınar Süt 26,36 26,72 -1,35 Eczacıbaşı İlaç 8,18 8,29 -1,33 Gübre Fabrikaları 67,10 68,00 -1,32 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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