Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 41,18 37,86 8,77 Kordsa Teknik Tekstil 24,12 22,52 7,10 Gübre Fabrik. 77,90 73,15 6,49 Özak GMYO 5,89 5,58 5,56 MLP Sağlık 25,18 23,86 5,53 Alcatel Lucent Teletaş 34,42 33,06 4,11 Deva Holding 34,44 33,22 3,67 Çemtaş 17,70 17,08 3,63 Verusa Holding 69,00 66,65 3,53 İş Y. Men. Değ. 19,87 19,24 3,27 Bagfaş 27,68 26,88 2,98 Şekerbank 1,53 1,49 2,68 Aksigorta 9,80 9,57 2,40 Coca Cola İçecek 81,30 79,40 2,39 Albaraka Türk 2,38 2,33 2,15 TAV Havalimanları 23,12 22,70 1,85 Koza Madencilik 20,10 19,75 1,77 Aksa Enerji 11,49 11,30 1,68 Oyak Çimento 8,46 8,34 1,44 Eczacıbaşı İlaç 8,28 8,17 1,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Hayatını kaybeden Doğan Cüceloğlu için iş, sanat ve siyaset dünyasından başsağlığı mesajı yağıyor

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Dimitris Pelkas takımla çalıştı

Bakan Soylu, Meclis'te anlattı: 13 vatandaşımız kaçırıldığında HDP'li Pervin Buldan 'Biraz misafir edecekler' dedi

İngiliz basını, Gençlerbirliği-Beşiktaş maçındaki faul pozisyonuyla alay etti

ABD'li tenisçi Serena Williams, maçta giydiği kıyafet sosyal medyada eleştirildi

Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı

Hastane faturasını ödeyemeyen çiftin yeni doğan bebeği, doktor tarafından satıldı

Açmak istediği boş yağ varili bomba gibi patladı! İşçi, feci şekilde can verdi