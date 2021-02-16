Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|41,18
|37,86
|8,77
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,12
|22,52
|7,10
|Gübre Fabrik.
|77,90
|73,15
|6,49
|Özak GMYO
|5,89
|5,58
|5,56
|MLP Sağlık
|25,18
|23,86
|5,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|34,42
|33,06
|4,11
|Deva Holding
|34,44
|33,22
|3,67
|Çemtaş
|17,70
|17,08
|3,63
|Verusa Holding
|69,00
|66,65
|3,53
|İş Y. Men. Değ.
|19,87
|19,24
|3,27
|Bagfaş
|27,68
|26,88
|2,98
|Şekerbank
|1,53
|1,49
|2,68
|Aksigorta
|9,80
|9,57
|2,40
|Coca Cola İçecek
|81,30
|79,40
|2,39
|Albaraka Türk
|2,38
|2,33
|2,15
|TAV Havalimanları
|23,12
|22,70
|1,85
|Koza Madencilik
|20,10
|19,75
|1,77
|Aksa Enerji
|11,49
|11,30
|1,68
|Oyak Çimento
|8,46
|8,34
|1,44
|Eczacıbaşı İlaç
|8,28
|8,17
|1,35
Kaynak: AA
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