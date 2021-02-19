Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 34,86 31,70 9,97 Aksa 17,67 16,07 9,96 Vakıflar Bankası 4,80 4,37 9,84 Anadolu Grubu Holding 33,94 30,96 9,63 Borusan Mannesmann 33,04 30,78 7,34 Good-Year 9,79 9,17 6,76 Alkim Kimya 19,77 18,56 6,52 Enerjisa Enerji 13,11 12,40 5,73 Net Holding 4,69 4,44 5,63 Verusa Holding 72,65 69,10 5,14 Ford Otosan 192,00 183,20 4,80 Gübre Fabrikaları 79,80 76,50 4,31 İndeks Bilgisayar 21,44 20,62 3,98 Aksa Enerji 11,61 11,18 3,85 Özak GMYO 5,82 5,61 3,74 Logo Yazılım 146,90 141,80 3,60 Mavi Giyim 53,80 51,95 3,56 Vestel 29,98 28,98 3,45 Halkbank 5,83 5,64 3,37 Arçelik 34,88 33,82 3,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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