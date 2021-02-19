Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 44,82 49,80 -10,00 Kordsa Teknik Tekstil 26,58 29,16 -8,85 İpek Doğal Enerji 16,14 17,26 -6,49 Koza Altın 144,90 152,10 -4,73 Alcatel Lucent Teletaş 35,10 36,84 -4,72 Albaraka Türk 2,47 2,59 -4,63 Koza Madencilik 19,58 20,48 -4,39 Doğuş Otomotiv 37,38 38,98 -4,10 Netaş Telekomünikasyon 34,16 35,30 -3,23 Türk Traktör 219,80 227,00 -3,17 Tat Gıda 11,36 11,70 -2,91 Konya Çimento 1.385,00 1.426,00 -2,88 Coca Cola İçecek 75,50 77,20 -2,20 İş Yatırım Menkul Değerler 21,00 21,40 -1,87 Odaş Elektrik 4,00 4,07 -1,72 İhlas Gayrimenkul 1,35 1,37 -1,46 Kartonsan 76,35 77,30 -1,23 Pınar Süt 25,72 26,04 -1,23 Halk GMYO 3,56 3,59 -0,84 Otokar 380,60 383,80 -0,83 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Ekonomi › Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Eskişehirspor evinde Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti

Zimmetli silahıyla TikTok videosu çeken kadın polis, emniyetten atıldı

Arsenal CEO'su, Mesut Özil'in "Uygur Türkleri" paylaşımı sebebiyle gönderildiği iddialarını yalanladı

CHP'li vekilden Seda Sayan'a sahte ilaç tepkisi

İrem Derici'den "Cinsellik her yaşta önemli mi?" sorusuna Haydar Dümen'li cevap

Son Dakika: Mutasyonlu koronavirüse yakalanan oyuncu Toygun Ateş hayatını kaybetti

Balıkçıların korkulu rüyası 'deniz salyası' 10 yılın ardından yeniden ortaya çıktı

Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz