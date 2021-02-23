Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|36,32
|40,34
|-9,97
|Borusan Mannesmann
|31,50
|34,98
|-9,95
|Ford Otosan
|193,00
|211,20
|-8,62
|Albaraka Türk
|2,28
|2,49
|-8,43
|Hektaş
|29,10
|31,58
|-7,85
|Enerjisa Enerji
|12,22
|13,23
|-7,63
|Alcatel Lucent Teletaş
|35,14
|37,90
|-7,28
|Netaş Telekomünikasyon
|32,02
|34,50
|-7,19
|Karsan Otomotiv
|5,22
|5,58
|-6,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|26,84
|28,60
|-6,15
|Bera Holding
|24,78
|26,38
|-6,07
|İhlas Gayrimenkul
|1,24
|1,32
|-6,06
|Deva Holding
|31,90
|33,82
|-5,68
|Alarko Holding
|11,20
|11,86
|-5,56
|MLP Sağlık
|24,12
|25,52
|-5,49
|Bursa Çimento
|4,77
|5,04
|-5,36
|Bagfaş
|26,88
|28,40
|-5,35
|Akçansa
|18,83
|19,89
|-5,33
|Doğuş Otomotiv
|37,08
|39,08
|-5,12
|Koza Madencilik
|17,90
|18,85
|-5,04
Kaynak: AA
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