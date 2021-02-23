Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 36,32 40,34 -9,97 Borusan Mannesmann 31,50 34,98 -9,95 Ford Otosan 193,00 211,20 -8,62 Albaraka Türk 2,28 2,49 -8,43 Hektaş 29,10 31,58 -7,85 Enerjisa Enerji 12,22 13,23 -7,63 Alcatel Lucent Teletaş 35,14 37,90 -7,28 Netaş Telekomünikasyon 32,02 34,50 -7,19 Karsan Otomotiv 5,22 5,58 -6,45 Kordsa Teknik Tekstil 26,84 28,60 -6,15 Bera Holding 24,78 26,38 -6,07 İhlas Gayrimenkul 1,24 1,32 -6,06 Deva Holding 31,90 33,82 -5,68 Alarko Holding 11,20 11,86 -5,56 MLP Sağlık 24,12 25,52 -5,49 Bursa Çimento 4,77 5,04 -5,36 Bagfaş 26,88 28,40 -5,35 Akçansa 18,83 19,89 -5,33 Doğuş Otomotiv 37,08 39,08 -5,12 Koza Madencilik 17,90 18,85 -5,04 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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