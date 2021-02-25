Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 4,23 4,70 -10,00 Doğuş Otomotiv 31,54 33,80 -6,69 Kordsa Teknik Tekstil 24,66 26,38 -6,52 İpek Doğal Enerji 13,89 14,62 -4,99 Kerevitaş Gıda 5,47 5,75 -4,87 Hektaş 28,40 29,84 -4,83 Bera Holding 22,88 24,00 -4,67 Odaş Elektrik 3,82 4,00 -4,50 Konya Çimento 1.204,00 1.256,00 -4,14 Koza Altın 128,20 133,50 -3,97 Koza Madencilik 17,05 17,75 -3,94 Albaraka Türk 2,21 2,29 -3,49 Logo Yazılım 130,80 135,50 -3,47 Ford Otosan 178,00 184,00 -3,26 Bagfaş 24,60 25,42 -3,23 Zorlu Enerji 2,57 2,65 -3,02 Alarko GMYO 24,34 25,00 -2,64 Anadolu Efes 23,30 23,92 -2,59 Sok Marketler Ticaret 11,71 12,01 -2,50 Kartonsan 72,55 74,40 -2,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı

Son Dakika: Akaryakıtta vergi kaçakçılarına dev operasyon! 1,2 milyar liralık satış verisini silen 157 istasyon tespit edildi

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun

Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı

Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu

Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Arkadaşlarıyla kaçırdığı genç kıza tecavüz edip işkence yaptı

Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar

Afet ve acil durumlarda vatandaşa erken uyarı mesajı gönderecek Ulusal Mobil Uyarı Sistemi kuruluyor