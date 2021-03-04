Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 177,30 185,90 -4,63 Net Holding 4,97 5,18 -4,05 Logo Yazılım 139,00 143,60 -3,20 Verusa Holding 59,60 61,20 -2,61 Karsan Otomotiv 4,60 4,72 -2,54 Gözde Girişim 7,73 7,93 -2,52 Brisa 30,14 30,90 -2,46 Zorlu Enerji 2,65 2,71 -2,21 Bera Holding 26,04 26,58 -2,03 Bursa Çimento 4,56 4,65 -1,94 Koza Madencilik 16,08 16,35 -1,65 Yataş 16,83 17,11 -1,64 Tekfen Holding 17,03 17,28 -1,45 Çemtaş 15,81 16,04 -1,43 Çimsa 22,02 22,32 -1,34 Türk Hava Yolları 14,72 14,92 -1,34 Türkiye Sigorta 7,04 7,13 -1,26 Türk Traktör 220,20 223,00 -1,26 Borusan Mannesmann 31,60 32,00 -1,25 Anadolu Grubu Holding 28,64 29,00 -1,24 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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