Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

04.03.2021 18:55
Borsada en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ford Otosan177,30185,90-4,63Net...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ford Otosan177,30185,90-4,63
Net Holding4,975,18-4,05
Logo Yazılım139,00143,60-3,20
Verusa Holding59,6061,20-2,61
Karsan Otomotiv4,604,72-2,54
Gözde Girişim7,737,93-2,52
Brisa30,1430,90-2,46
Zorlu Enerji2,652,71-2,21
Bera Holding26,0426,58-2,03
Bursa Çimento4,564,65-1,94
Koza Madencilik16,0816,35-1,65
Yataş16,8317,11-1,64
Tekfen Holding17,0317,28-1,45
Çemtaş15,8116,04-1,43
Çimsa22,0222,32-1,34
Türk Hava Yolları14,7214,92-1,34
Türkiye Sigorta7,047,13-1,26
Türk Traktör220,20223,00-1,26
Borusan Mannesmann31,6032,00-1,25
Anadolu Grubu Holding28,6429,00-1,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Net Holding, Ford Otosan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

9 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının olay yerinden ilk görüntüler Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yendi Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Maltepe'de olanları unutun! Bu ilçede toplu iş sözleşmesi davul zurna eşliğinde imzalandı Mavi kategorideki Muş'un valisinden ilginç sözler: Maske takmayı bilmeyenler var Aksaray'da pazar günü istisnalar ortadan kaldırılarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Bakkallar bile kapanacak 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!
Son Dakika: Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu Son Dakika: Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu         
18:58
Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit, 4 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit, 4 askerimiz de yaralı         
18:22
Fenerbahçe-Antalyaspor maçı başladı! Canlı anlatım Fenerbahçe-Antalyaspor maçı başladı! Canlı anlatım         
17:58
Burcu Esmersoy'un yediği son ekmek, Didem şarkısının klibinde ortaya çıktı Burcu Esmersoy'un yediği son ekmek, Didem şarkısının klibinde ortaya çıktı         
17:43
Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti         
17:07
Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu         
16:24
Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu         
15:05
Son Dakika: Kara propaganda çalışmaları yanlarına kar kalmayacak! Savcılık 'Stop Erdoğan' ilanları için harekete geçti Son Dakika: Kara propaganda çalışmaları yanlarına kar kalmayacak! Savcılık 'Stop Erdoğan' ilanları için harekete geçti         
14:50
Apartmanın dördüncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Apartmanın dördüncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi         
13:59
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor         
13:24
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
2 kardeşini öldüren zanlı yakalandı, acılı babanın feryatları yürek dağladı 2 kardeşini öldüren zanlı yakalandı, acılı babanın feryatları yürek dağladı         
11:51
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2021 19:16:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei