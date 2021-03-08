Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Netaş Telekomünikasyon 31,60 33,02 -4,30 Emlak Konut GMYO 2,37 2,46 -3,66 İş Bankası (C) 5,74 5,94 -3,37 Akbank 6,12 6,32 -3,16 Pınar Süt 23,56 24,30 -3,05 Bera Holding 24,64 25,36 -2,84 Şekerbank 1,37 1,41 -2,84 İş Yatırım Menkul Değerler 20,10 20,68 -2,80 Oyak Çimento 8,03 8,26 -2,78 Tofaş Oto Fabrikası 38,00 39,08 -2,76 Deva Holding 30,38 31,24 -2,75 Garanti Bankası 9,00 9,25 -2,70 Özak GMYO 5,66 5,81 -2,58 Yapı ve Kredi Bankası 2,70 2,77 -2,53 İhlas Gayrimenkul 1,20 1,23 -2,44 Pegasus 86,00 88,05 -2,33 Ege Endüstri 1.507,20 1.542,30 -2,28 Koç Holding 22,56 23,08 -2,25 Karsan Otomotiv 4,37 4,47 -2,24 Şok Marketler Ticaret 11,89 12,16 -2,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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