Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 46,46 42,24 9,99 Selçuk Ecza Deposu 12,59 11,45 9,96 Verusa Holding 64,00 59,15 8,20 Konya Çimento 1.247,00 1.166,70 6,88 Net Holding 5,39 5,06 6,52 Ege Endüstri 1.606,20 1.509,10 6,43 Deva Holding 31,62 29,80 6,11 Torunlar GMYO 3,85 3,64 5,77 Bizim Mağazaları 15,42 14,64 5,33 Otokar 399,30 379,70 5,16 Kardemir (D) 7,67 7,38 3,93 Çemtaş 16,69 16,07 3,86 Vestel 30,90 29,76 3,83 Good-Year 9,20 8,87 3,72 Mavi Giyim 54,60 52,90 3,21 MLP Sağlık 25,60 24,82 3,14 Logo Yazılım 139,00 134,90 3,04 İndeks Bilgisayar 32,08 31,20 2,82 İskenderun Demir Çelik 12,80 12,46 2,73 Türk Traktör 221,70 215,90 2,69 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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