Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 29,18 30,10 -3,06 Karsan Otomotiv 4,38 4,50 -2,67 Kerevitaş Gıda 5,74 5,89 -2,55 Aksa Enerji 11,49 11,76 -2,30 Enka İnşaat 8,13 8,30 -2,05 Özak GMYO 5,74 5,86 -2,05 Netaş Telekom. 32,12 32,78 -2,01 Alcatel Lucent Teletaş 39,68 40,42 -1,83 Koza Altın 129,00 131,00 -1,53 Bagfaş 27,42 27,80 -1,37 İş GMYO 2,29 2,32 -1,29 Odaş Elektrik 3,87 3,92 -1,28 Pegasus 87,75 88,80 -1,18 Doğan Holding 3,38 3,42 -1,17 Zorlu Enerji 2,58 2,61 -1,15 Halk GMYO 3,56 3,60 -1,11 İş Y. Men. Değ. 19,70 19,88 -0,91 Migros Ticaret 39,48 39,84 -0,90 Emlak Konut GMYO 2,38 2,40 -0,83 Akiş GMYO 2,42 2,44 -0,82 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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