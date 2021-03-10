Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko GMYO
|29,18
|30,10
|-3,06
|Karsan Otomotiv
|4,38
|4,50
|-2,67
|Kerevitaş Gıda
|5,74
|5,89
|-2,55
|Aksa Enerji
|11,49
|11,76
|-2,30
|Enka İnşaat
|8,13
|8,30
|-2,05
|Özak GMYO
|5,74
|5,86
|-2,05
|Netaş Telekom.
|32,12
|32,78
|-2,01
|Alcatel Lucent Teletaş
|39,68
|40,42
|-1,83
|Koza Altın
|129,00
|131,00
|-1,53
|Bagfaş
|27,42
|27,80
|-1,37
|İş GMYO
|2,29
|2,32
|-1,29
|Odaş Elektrik
|3,87
|3,92
|-1,28
|Pegasus
|87,75
|88,80
|-1,18
|Doğan Holding
|3,38
|3,42
|-1,17
|Zorlu Enerji
|2,58
|2,61
|-1,15
|Halk GMYO
|3,56
|3,60
|-1,11
|İş Y. Men. Değ.
|19,70
|19,88
|-0,91
|Migros Ticaret
|39,48
|39,84
|-0,90
|Emlak Konut GMYO
|2,38
|2,40
|-0,83
|Akiş GMYO
|2,42
|2,44
|-0,82
Kaynak: AA
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