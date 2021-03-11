Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alcatel Lucent Teletaş
|36,32
|39,68
|-8,47
|Ege Endüstri
|1.526,70
|1.606,20
|-4,95
|Selçuk Ecza Deposu
|12,03
|12,59
|-4,45
|Konya Çimento
|1.192,20
|1.247,00
|-4,39
|MLP Sağlık
|24,52
|25,60
|-4,22
|Verusa Holding
|61,30
|64,00
|-4,22
|Gübre Fabrikaları
|79,65
|82,55
|-3,51
|Sasa Polyester
|44,90
|46,46
|-3,36
|Deva Holding
|30,58
|31,62
|-3,29
|Otokar
|386,30
|399,30
|-3,26
|İş Yatırım Menkul Değerler
|19,13
|19,70
|-2,89
|Hektaş
|31,66
|32,60
|-2,88
|Çemtaş
|16,23
|16,69
|-2,76
|Mavi Giyim
|53,10
|54,60
|-2,75
|Emlak Konut GMYO
|2,32
|2,38
|-2,52
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,72
|2,79
|-2,51
|İhlas Gayrimenkul
|1,18
|1,21
|-2,48
|Kardemir (D)
|7,48
|7,67
|-2,48
|Koza Madencilik
|15,78
|16,17
|-2,41
|Aygaz
|16,60
|17,00
|-2,35
Kaynak: AA
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