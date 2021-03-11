Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alcatel Lucent Teletaş 36,32 39,68 -8,47 Ege Endüstri 1.526,70 1.606,20 -4,95 Selçuk Ecza Deposu 12,03 12,59 -4,45 Konya Çimento 1.192,20 1.247,00 -4,39 MLP Sağlık 24,52 25,60 -4,22 Verusa Holding 61,30 64,00 -4,22 Gübre Fabrikaları 79,65 82,55 -3,51 Sasa Polyester 44,90 46,46 -3,36 Deva Holding 30,58 31,62 -3,29 Otokar 386,30 399,30 -3,26 İş Yatırım Menkul Değerler 19,13 19,70 -2,89 Hektaş 31,66 32,60 -2,88 Çemtaş 16,23 16,69 -2,76 Mavi Giyim 53,10 54,60 -2,75 Emlak Konut GMYO 2,32 2,38 -2,52 Yapı ve Kredi Bankası 2,72 2,79 -2,51 İhlas Gayrimenkul 1,18 1,21 -2,48 Kardemir (D) 7,48 7,67 -2,48 Koza Madencilik 15,78 16,17 -2,41 Aygaz 16,60 17,00 -2,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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