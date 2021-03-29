Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ford Otosan
|185,00
|190,70
|-2,99
|TAV Havalimanları
|21,74
|22,24
|-2,25
|Ege Endüstri
|1.542,00
|1.577,40
|-2,24
|Otokar
|353,50
|361,10
|-2,10
|Kartonsan
|69,20
|70,65
|-2,05
|Verusa Holding
|56,55
|57,70
|-1,99
|Aksa
|15,45
|15,75
|-1,90
|Netaş Telekomünikasyon
|28,06
|28,60
|-1,89
|Doğuş Otomotiv
|28,22
|28,76
|-1,88
|Bera Holding
|21,22
|21,62
|-1,85
|Bagfaş
|22,52
|22,92
|-1,75
|Borusan Mannesmann
|27,60
|28,04
|-1,57
|Bim Mağazalar
|70,90
|72,00
|-1,53
|Hektaş
|30,60
|31,06
|-1,48
|Türk Hava Yolları
|12,48
|12,66
|-1,42
|Deva Holding
|30,06
|30,44
|-1,25
|Ege Gübre
|199,20
|201,70
|-1,24
|Çemtaş
|15,24
|15,43
|-1,23
|Kerevitaş Gıda
|5,60
|5,66
|-1,06
|Selçuk Ecza Deposu
|10,39
|10,50
|-1,05
Kaynak: AA
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