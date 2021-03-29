Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ford Otosan 185,00 190,70 -2,99 TAV Havalimanları 21,74 22,24 -2,25 Ege Endüstri 1.542,00 1.577,40 -2,24 Otokar 353,50 361,10 -2,10 Kartonsan 69,20 70,65 -2,05 Verusa Holding 56,55 57,70 -1,99 Aksa 15,45 15,75 -1,90 Netaş Telekomünikasyon 28,06 28,60 -1,89 Doğuş Otomotiv 28,22 28,76 -1,88 Bera Holding 21,22 21,62 -1,85 Bagfaş 22,52 22,92 -1,75 Borusan Mannesmann 27,60 28,04 -1,57 Bim Mağazalar 70,90 72,00 -1,53 Hektaş 30,60 31,06 -1,48 Türk Hava Yolları 12,48 12,66 -1,42 Deva Holding 30,06 30,44 -1,25 Ege Gübre 199,20 201,70 -1,24 Çemtaş 15,24 15,43 -1,23 Kerevitaş Gıda 5,60 5,66 -1,06 Selçuk Ecza Deposu 10,39 10,50 -1,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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