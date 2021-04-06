Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 15,60 15,17 2,83 Yataş 16,45 16,11 2,11 İndeks Bilgisayar 31,52 30,94 1,87 Akiş GMYO 2,10 2,07 1,45 Fenerbahçe Futbol 38,22 37,76 1,22 Nuh Çimento 60,25 59,65 1,01 Karsan Otomotiv 4,13 4,09 0,98 Brisa 28,62 28,46 0,56 Borusan Mannesmann 28,24 28,12 0,43 Kardemir (D) 7,36 7,34 0,27 Vestel 36,28 36,20 0,22 Çimsa 21,58 21,54 0,19 Aksa 17,02 16,99 0,18 Aksa Enerji 12,38 12,37 0,08 Hektaş 31,24 31,22 0,06 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi

Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu

14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı

Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı

Gölde boğulduğu sanılan adamın kahvehaneye çay içmeye gittiği anlaşıldı

Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti

Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü

Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi