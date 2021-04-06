Borsada değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turkcell
|15,60
|15,17
|2,83
|Yataş
|16,45
|16,11
|2,11
|İndeks Bilgisayar
|31,52
|30,94
|1,87
|Akiş GMYO
|2,10
|2,07
|1,45
|Fenerbahçe Futbol
|38,22
|37,76
|1,22
|Nuh Çimento
|60,25
|59,65
|1,01
|Karsan Otomotiv
|4,13
|4,09
|0,98
|Brisa
|28,62
|28,46
|0,56
|Borusan Mannesmann
|28,24
|28,12
|0,43
|Kardemir (D)
|7,36
|7,34
|0,27
|Vestel
|36,28
|36,20
|0,22
|Çimsa
|21,58
|21,54
|0,19
|Aksa
|17,02
|16,99
|0,18
|Aksa Enerji
|12,38
|12,37
|0,08
|Hektaş
|31,24
|31,22
|0,06
Kaynak: AA
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