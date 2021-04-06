Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 216,80 229,00 -5,33 Emlak Konut GMYO 1,92 2,02 -4,95 Bagfaş 22,98 24,16 -4,88 Verusa Holding 63,30 66,00 -4,09 Doğuş Otomotiv 30,84 32,12 -3,99 Ford Otosan 196,90 204,80 -3,86 Gözde Girişim 7,46 7,74 -3,62 Koza Altın 121,90 126,10 -3,33 Anadolu Efes 21,18 21,90 -3,29 İpek Doğal Enerji 12,78 13,19 -3,11 Good-Year 7,80 8,05 -3,11 Teknosa İç ve Dış Ticaret 12,97 13,38 -3,06 Çemaş Döküm 1,27 1,31 -3,05 Alarko Holding 10,50 10,83 -3,05 Kerevitaş Gıda 5,66 5,83 -2,92 Torunlar GMYO 3,36 3,46 -2,89 İhlas Holding 0,71 0,73 -2,74 Yapı ve Kredi Bankası 2,18 2,24 -2,68 Türk Traktör 214,70 220,40 -2,59 İhlas Gayrimenkul 1,13 1,16 -2,59 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi

Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu

14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı

Sarıklı amiral soruşturması genişletildi! Şoförü ve korumasının ifadeleri ortaya çıktı

Gölde boğulduğu sanılan adamın kahvehaneye çay içmeye gittiği anlaşıldı

Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti

Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü

Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi