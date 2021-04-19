Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 3,02 3,35 -9,85 Jantsa Jant Sanayi 645,00 712,40 -9,46 Konya Çimento 889,00 972,10 -8,55 GSD Holding 1,73 1,88 -7,98 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,89 11,79 -7,63 Netaş Telekom. 23,50 25,40 -7,48 Esenboğa Elektrik 32,82 35,33 -7,11 Çemtaş 15,91 17,10 -6,96 Halk GMYO 3,21 3,44 -6,69 Çemaş Döküm 1,12 1,20 -6,67 Kartonsan 57,30 61,35 -6,60 Alarko GMYO 23,08 24,60 -6,18 Kordsa Teknik Tekstil 22,18 23,62 -6,10 Vestel 30,76 32,70 -5,93 Nuh Çimento 53,10 56,35 -5,77 Parsan 29,00 30,74 -5,66 Borusan Mannesmann 24,06 25,50 -5,65 Ford Otosan 175,30 185,20 -5,35 Otokar 328,80 347,30 -5,33 Ege Endüstri 1.345,70 1.419,70 -5,21 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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