Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 2,72 3,02 -9,93 Ege Gübre 234,20 255,20 -8,23 Kartonsan 53,40 57,30 -6,81 Net Holding 5,25 5,59 -6,08 Türk Traktör 211,60 225,00 -5,96 Pegasus 62,80 66,60 -5,71 Konya Çimento 838,30 889,00 -5,70 Gübre Fabrikaları 62,05 65,75 -5,63 Esenboğa Elektrik 31,00 32,82 -5,55 Aksa Enerji 11,59 12,20 -5,00 Bursa Çimento 3,50 3,68 -4,89 İhlas Holding 0,59 0,62 -4,84 Karsan Otomotiv 3,49 3,65 -4,38 Selçuk Ecza Deposu 10,02 10,47 -4,30 Borusan Mannesmann 23,04 24,06 -4,24 Ege Endüstri 1.290,00 1.345,70 -4,14 Türk Hava Yolları 11,16 11,60 -3,79 İndeks Bilgisayar 7,05 7,32 -3,69 TAV Havalimanları 18,62 19,31 -3,57 Bagfaş 22,00 22,80 -3,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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